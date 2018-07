EM-normi täitnud Kanter: nüüd on kuu aega jäänud, et leida stabiilsust ja teravamat vormitippu

Kadrioru staadionil toimunud Eesti kergejõustiku karikavõistlustel läks meeste kettaheites esikoht Gerd Kanterile (Tallinna SS Kalev), kelle avavoorus heidetud 64.42 tähendas lisaks karikale ka Berliini EMi normi.



Kanter sõnas pärast võistlust, et teda seganud tervisemured lubavad taas korralikult treenida ja enesetunne on hea. "Paar-kolm nädalat olen saanud trennis kõike teha. Teadsin, et seis on praegu hea ja siin on suurepärased tingimused, vana mees ei saa jätta viimaste katsete peale enam asju," põhjendas olümpiavõitja, miks norm kohe avakatsel tuli.

"Selles heites suutsin oma tehnikat kontrollida, järgmistes läksin juba nii-öelda panema ja siis kahjuks enam midagi head välja ei tulnud. Päris rahule oleksin jäänud siis, kui oleksin saanud rohkem korralikke katseid kirja, aga nüüd on kuu aega EMini aega, et leida stabiilsust ja teravamat vormitippu," kommenteeris Kanter, kes lendas kohe pärast karikavõistlust võistlema Poola.

Edasi ootavad teda ees stardid Kohilas ja juuli lõpus Eesti meistrivõistlused. "Ma olen jätkuvalt võistlemise usku ja tahan nädalas korra vähemalt end proovile panna," lisas Kanter.

Hõbemedali võitis Kadriorus Martin Kupper (Audentese SK), kelle parim kettakaar kandus 61.59-ni.