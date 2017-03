Kergejõustiku sise-EM-i debüütvõistluse vigastuse tõttu pooleli jätnud Maicel Uibo ei ela ebaõnnestumist liialt üle, vaid suunab mõtted suvele.

24-aastane Uibo lõpetas 60 meetri jooksu longates. Kaugushüppes astus ta avakatse üle ning teisel üritusel jättis valu tõttu hoojooksu pooleli. Kolmandat hüpet ta enam tegema ei läinud.

"Jooksu teisel poolel andis reielihas tunda, mistõttu ihtsalt kulgesin viimased paarkümmend meetrit. Tundsin reielihases valu esmakordselt üheksa päeva tagasi treeningul. Vahepealse aja jooksul käisin füsioterapeudi juures pidevalt ja tegin kõik, et jalg korda saada. Aga nädalast jäi väheks - stardiks olin valmis, aga jooksuks mitte. Vajanuksin vigastusest taastumiseks kahte või kolme nädalat puhkust," sõnas Uibo paarkümmend minutit pärast teise ala lõppu.

"Ma ei taha rõhutada, et sporditegemine on töö, aga nii see paraku on. Siin tulemuseta jäämine tähendab, et ka järgmised pool aastat elan 500 euroga kuus. Aga ma ei tulnud siia ainult raha pärast, see on ikkagi tiitlivõistus, mis on minusugusele, kes enam USA ülikoolis ei käi, loogiline koht, kus võistelda."

Uibo on enda sõnul ajaga rahulikumaks muutunud ning suudab pettumusest kiiresti üle saada.

"Võib-olla viis aastat tagasi oleks ma rohkem ebaõnnestumist üle elanud, aga praegu ma tean, et üleelamine ei anna midagi juurde. Tuleb nüüd suveks keskenduma hakata ja kõik," selgitas Uibo.

"Kuuli ma tõukama ei lähe. Ja linnaga tutvuma ka mitte. Jälgin täna ja homme võistlust tribüünilt," lisas põlvamaalane.

Londoni MM-iks valmistub Uibo Bahamal ja Floridas.