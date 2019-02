Eesti meistrivõistlustel Lasnamäe kergejõustikuhallis selgus, et märtsi alguses Glasgow’s peetava sise-EM-i norm on kangem kui Maarjamaa meister. Ehk ühtegi uut normitäitjat ei lisandunud. Pärast Ksenija Balta loobumist on ainsad surmkindlad koondislased suvel normist (13.85) jagu saanud kolmikhüppajad Tähti Alver ja Merilyn Uudmäe.