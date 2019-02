Elutööpreemia pälvinud odavisketreener Toomas Merila: treeneriamet võiks rohkem väärtustatud olla

"Loomulikult oli tegu toreda üllatusega, samas kui mõelda, olen juba pea 10 aastat olnud nomineeritute nimekirjas," rääkis Merila Delfile.

Kas mõni endine õpilane on jõudnud õnnitleda ka? "Ei ole kuulda olnud. Kus nemad peaksidki kohe seda kuulma pressiteadetest, nad peavad ikka muude asjadega tegelema," muigas Merila. "Praegu helistavad mulle pensionärid ja endised kursakaaslased."

"Igasugu toredaid asju on juhtunud," meenutas Merila karjääri. "Paljud asjad on aastate jooksul rõõmu valmistanud. Kõige uhkem olen järjepidevuse üle, mis on töö jooksul saavutatud."

Kas midagi on karjääri jooksul hinge peale ka jäänud? "Ei oska niimoodi välja tuua midagi. Treeneriamet võiks rohkem väärtustatud olla. Olen ise töötanud 50 aastat treenerina, saanud ühiskondlikult palka, kuid täiskasvanute treeneriks olen olnud rohkem hobi korras. Nii see ei tohiks olla, kui riik soovib tulemusi saada."

Merila on edukas odavisketreener, kelle õpilaste seas on maailmameister Andrus Värnik, aga ka Moonika Aava, Tanel Laanmäe, Liina Laasma ja Risto Mätas. Ta on olnud üle 20 aasta Eesti noortekoondise vanemtreener ja täiskasvanute koondise heitetreener.