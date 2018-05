Elu teise tulemuse jooksnud Nurme sai Euroopa karikavõistlustel 20. koha

Tiidrek Nurme startis eile hilisõhtul Londonis Parliament Hill staadionil Euroopa 10 000 m karikavõistlusel, kus sai 20. koha ajaga 29.05,49.

Isiklikust rekordist jäi tal puudu 6 sekundit. Nurme tippmark on 28.59,88, mille jooksis 2013. aastal.

“Tegin enda kohta väga hea jooksu, kõigest 6 sekundit jäi isiklikust rekordist puudu. Eriti hea meel on mul sellest, et jõudu jäi kõvasti üle, mis näitab, et suudan palju enamat. Kiirem aeg jäi väheste staadionitreeningute taha ning puudusid ka staadioni võistlused, mis andnuks hea ülevaate hetkeseisust,” ütles Nurme ajakirja Jooksja Jooksuportaalile. Distantsi esimesel poolel hoidis Nurme enda sõnul grupi lõppu, sest tempo oli tema jaoks sobiv.

“Kahju on ära antud sekunditest 6-8 kilomeetril, mil kaduma läks praktiliselt kümme sekundit. Hea meel on distantsi lõpuosast, kui viimased kaks kilomeetrit jooksin ajaga 5.40. Võistlus ise oli super atmosfääriga. Julgen väita, et minu pika karjääri jooksul pole ma taolist kogemust veel saanud. Publikut jagus rohkem kui mõnel suurel Euroopa miitingul – rahvas karjus jooksjate kõrvad peast ära. Suures plaanis olen ülirahul, et niisuguses vormis olen, sest see on hea märk algavaks ettevalmistuseks Berliini EMi maratoniks. Sellist kiirust ongi vaja, kui tahta suurepärast maratoni joosta,” lausus Nurme.

Jooksu võitis sakslane Richard Ringer ajaga 27.36,52.