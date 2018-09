Eesti vasaraheite rekordinaine vahetas treenerit ja kolis Rootsi

Aasta tagasi plaanis Orel hakata harjutama Suurbritannia koondisega, kuid kuna nende peamine treeningubaas on USA-s ja seal elamine on väga kulukas, tuli leida ikkagi uus lahendus. Juba suvel abistas Orelit Nick Milleri kõrval ka Kjellander ja nüüd võib öelda, et rootslane on Oreli uus täiskohaga treener.

Tänavu Eesti rekordi 69.68-ni nihutanud ja EM-il 16. koha saanud Orelil on Rootsis ka kaks hea tasemega treeningukaaslast. Ida Storm on heitnud 71.52, Marianda Peterson 70.01.