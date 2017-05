Eesti rekordinaist ärritab Mukunga juhtum: saatke neid aafriklasi siia rohkem, siis ei jää meile ka teist, kolmandat ja neljandat kohta

Eesti pikamaajooksja Tiidrek Nurme Facebooki seinal on lahti läinud tuline arutelu selle üle, kas Aafrika jooksjate kaasamine Eesti rahvaspordiüritustel on põhjendatud. Eriti aktiivselt ajavad sellele sõrgu vastu Eesti maratoni rekordinaine Jane Salumäe ja kolmikhüppe olümpiavõitja Jaak Uudmäe.

Arutelu ajendiks on pühapäeval toimunud Tartu jooksumaraton, mille võitja Ibrahim Mukunga läbis sokkides.

"Minu isiklik arvamus. Ma ei näe absoluutselt mingit mõtet tuua aafriklasi Eestisse võistlema. Miks me ei võiks nautida nendega, kes meil hetkel olemas on ja panustama noortele, tulevikule, kes tahab joosta?" küsib Hispaanias elav Salumäe.

"Mida nautida? Konkurentsi puudumist?" küsib seepeale Nurme. "Mukunga on täna samas olukorras nagu sina paljudel elus tehtud võistlustel. Andekas jooksja, kes jookseb välismaal ning võidab. Mul endast kahju pole, kui Mukunga mind edestab. Kaotada on ebameeldiv. Iga kaotus tõstab motivatsiooni teda järgmine kord edestada."

Salumäe jätkab: "Arvan, et me hirmutame meie jooksja aafriklastega ära ja siis veel sada korda mainides, et jooksis sokkides."

Tülli pööranud sportlasi püüab rahustada poliitik Meelis Atonen: "Lugupeetud spordikorüfeedel on muidu jutt väga õige, aga ei ole ka. Sest Mukungat ei too keegi riiklikult sisse. Kui toodaks, siis oleks loomulikult jama, et sellele ressurssi raisatakse. Selle asemel peaks tõesti noortega tegelema või ka omade vanematega. Riiklikult kindlasti. Aga Mukunga tuleb täiesti legaalselt Eestisse, eraviisiliselt, ei ole isegi oluline, kas sõber kutsub või saab ta muudmoodi viisa. Nii on tal ka täielik õigus siin üritustel kaasa lüüa... ja kui on õigus kaasa lüüa, siis on õigus ka võita. Nii lihtne see ongi."

Salumäe: "Loomulikult! Võin veel rohkem neid saata ja siis pole ka teist, kolmandat, neljandat kohta."

Mukunga kaitseks on välja astunud ka Elva Jooksusarja korraldaja Priit Simson: "Ausalt öeldes on mul tulnud jooksukorraldajana korduvalt jooksjaid taga ajada, et ole hea, tule kohale, korja see auhinnaraha. Mukunga on meile teinud tublid rajarekordid, teeb alati show ära ja andsin hea meelefa raha. Kui Romka (Roman Fosti - toim) oleks Eesti ühe suurema rahvajooksu võitnud treeningu käigus, oleks ikka mage olnud küll. Konkurents viib elu edasi. Eestlased ei väärtusta ka Eesti meistrivõistlusi, seega see oma turu kaitse jutt on ebasiiras."