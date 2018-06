Eesti rekordi püstitanud Magnus Kirt: loodan, et see pole veel tippvorm

Kirt viskas Tartus toimunud Gustav Sule mälestusvõistlustel teises voorus uueks rekordinumbriks 88.45. Andrus Värniku nimel 15 aastat olnud senise Eesti rekordi ületas ta 61 sentimeetriga. Isiklik rekord paranes peaaegu kaks meetrit.

„Suur au on rekordit omada, aga ma pole kunagi seadnud selle püstitamist ainueesmärgiks,” sõnas Kirt. „Ma ei mõtle kunagi otseselt tulemusele. Püüan igast viskest leida vigu, mida annab parandada, küll siis oda kaugele lendab.” Kümmekond minutit pärast rekordi püstitamist intervjuusid jagades polnud Kirt veel oma rekordiviske videosalvestust vaadanud, kuid selletagi kinnitas ta, et parandada on alati midagi. Ka rekordiviske juures.