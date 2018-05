Eesti rekordi heitnud Anna Maria Orel: olen superõnnelik!

Euroopa hooaja edetabelis tõusis ta 13. kohale. "Arvan, et see 70 tuleb järgmise paari võistluse jooksul ära. Ideaalis peaks treeneriga mõned tehnilised asjad veel paika saama ja siis peaks tulema," sõnas Orel, kelle abiliseks on Suurbritannia heitja Nick Miller. "Olen rõõmus, et norm on kaelast ära saadud. Maailmas võisteldes olen näinud, et mitmel tüdrukul on küll hooaja mark minust parem, kuid nad ei ole väga stabiilsed. Kui oma rekordit veel veidi parandada ja jätkata stabiilselt, võin teha väga hea hooaja."