Eesti poolmaratoni meistrivõistlused toovad Fosti ja Nurme duelli

Laupäeval, 9. juunil toimuvad Narvas EV100 poolmaratoni Eesti meistrivõistlused, kus on stardis mitmed meie tipud, eesotsas Tiidrek Nurme ja Roman Fostiga.

Tiidrek Nurme (TÜ/ASK) on treener Harry Lembergi sõnul võtnud esmaseks sihiks võita Eesti meistritiitel. „Kui ilm on hea ja konkurents samuti tugev, siis võiks eeldada ka kiiret aega, aga esmane siht on ikkagi meistritiitel. Tiidreku vorm peaks poolmaratoni jaoks olema hea, seda näitas ka hiljuti joostud 10 km tulemus Euroopa karikavõistlustel,“ sõnas Lemberg.

Eelmisel aastal meistriks tulnud Roman Fosti (Sparta SS) on samuti kohal, et tiitlit kaitsta. Fosti juhendaja Toomas Tarmi sõnul tahab Fosti esikoha endale võita. „Roman läheb rajale eesmärgiga joosta hea aeg ja meistriks tulla. Vorm hetkel nii hea pole, kui märtsis peetud poolmaratoni MMil Valencias, kuid usun, et 1:05 kanti võiks aeg tulla. Kindlasti tuleb neil Tiidrekuga põnev duell,“ kommenteeris Tarm.

Fosti poolmaratoni rekord 1:03.45 on joostud sel kevadel Valencias. Nurme tippmark on 1:03.13 ja on joostud aastal 2013. Eesti poolmaratoni rekord 1:03.00 pärineb aastast 2001 ja kuulub Pavel Loskutovile.