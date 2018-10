Eesti on noorte olümpiamängudel lähedal kolmandale medalivõidule

Eesti koondis on seni suurim – 23 sportlast kaheksal alal (kergejõustikus, ujumises, sõudmises, 3x3 noormeeste ja neidude korvpallis, iluvõimlemises, karates, naistemaadluses ja vibulaskmises). Neist pooltel aladel võistlevad Eesti sportlased noorteolümpial esmakordselt. Samuti on eriline see, et esmakordselt pole ükski meie sportlane noorteolümpial osalemas kutsega - kõik koondise liikmed on oma tulemustega kvalifitseerunud. Eesti delegatsioon kannab noorte olümpiamängudel Nike ja Montoni rõivaid ja varustust.