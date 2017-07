Eesti noor kergejõustiklane võitis Euroopa olümpiafestivalilt hõbemedali

Samadel minutitel, kui Eesti vehklemisnaiskond kindlustas maailmameistritiitli, võitis Ken-Mark Minkovski Euroopa noorte olümpiafestivalil kaugushüppes hõbemedali. Häid tulemusi näitasid ka teised Eesti noorsportlased.

Minkovskile tõi hõbeda kolmandal katsel hüpatud 6.93. Kulla võitis ülekaaluka tulemusega 7.41 belglane Daniel Segers, kes hüppas kõigil kirja läinud viiel katsel stabiilselt üle seitsme meetri. Pronksmedali teenis norralane Henrik Flatnes tulemusega 6.89.

Ken-Mark Minkovski nimi asub nüüdsest samas reas teiste kergejõustiklastega, kes on olümpiafestivalilt varasemalt medaleid võitnud – nende seas Margus Hunt (2003 kuldmedal kettaheites), Kaire Leibak (2005 kuldmedalid kaugushüppes ja kolmikhüppes), Liina Laasma (2009 kuldmedal odaviskes) ja Rasmus Mägi (2009 pronksmedal 400m tõkkejooksus). “Päris uhke tunne!” arvas selle kohta Minkovski.

Värske hõbemedaliomanik Ken-Mark Minkovski tunnistas, et medal oli algusest peale tema eesmärk. “Terve kvalifikatsiooni ja terve finaali mõtlesin selle peale ning tundsin medalipinget. Teadsin olümpiafestivalile tulles, et Euroopa edetabelite järgi olin kolmas või neljas, aga kuna üks britt jättis tulemata, pani see mind vähemalt edetabeli põhjal medalikonkurentsi. Györi kohale jõudes ja stardiprotokolli uurides leidsin sealt ka mitu sellist sportlast, kes polnud Euroopa edetabelis, kuid on hüpanud kõvasti üle seitsme meetri. See heidutas mind küll, aga lõpuks ei pääsenudki nad kvalifikatsioonist edasi,” rääkis Minkovski, kes hüppas kvalifikatsioonis 7.12, tema isiklik rekord on sellest veel nelja sentimeetri kaugusel.

Kaugushüppe lõppvõistlus toimus keerulistes oludes. Vahetult enne võistluse algust jõudis staadioni kohale äikesetorm koos paduvihmaga – täpselt ajal, mil sportlased olid asunud teele soojendusväljakult võistluseelsesse call roomi. Võistluse algus lükati tund aega edasi ning läbimärjad sportlased püüdsid sel ajal keha võistlussoojana ja vaimu võitlusvalmina hoida. Kui lõpuks väljakule pääseti, puhus hüppajatele vastutuul. Kõik see mõjutas ilmselt omajagu ka tulemusi – kui kvalifikatsioonis hüppasid suisa seitse noormeest üle seitsme meetri, siis finaalis suutis seda vaid üks.

Ka Minkovski ei jäänud paduvihmast puutumata. „Kui muidu on võistlust oodates pikad dressid peal, siis nüüd oli kõik läbimärg ja käisin oodates ringi võistlusvormiga. Hüppasin läbivettinud sokkidega, aga medal õnneks selle taha ei jäänud,“ muigas Minkovski.

Sportlane on medalivõiduga rahul, aga arvas, et tulemus võinuks parem olla. “Ikka üle 7 meetri, siis oleksin igati rahul olnud. Praegu jäi sisse kripeldama. Kohaga aga olen rahul, eriti nüüd, kus on olnud juba mõned tunnid aega võistluse üle järgi mõelda,” ütles Minkovski.

15-aastane Minkovski treenib Sven Andresoo juhendamisel Audentese Spordiklubis juba ligi kolm aastat. Enne seda kuulus ta Fortise ridadesse ning varem samuti Audentesesse. Kergejõustikuga on Minkovski tegelenud kokku 12 aastat.

Kuigi olümpiafestivali medal tuli kaugushüppes, peab Minkovski oma põhialaks hoopis 200m jooksu. “Ka olümpiafestivalil oli kaugushüpe tegelikult varuplaan. Olin üles antud mõlemal alal. Võistlusgraafik oli aga selliselt seatud, et pidin siin ühel hommikul otsustama, kas kaugushüpe või 200m jooks. Sisetunne ütles, et tuleb kaugushüppe peale minna,” avaldas Minkovski.

Eesti koondis on tänavuselt Euroopa noorte olümpiafestivalilt võitnud seega juba kaks medalit - medaliskoori avas teisipäeval jalgrattur Gleb Karpenko, kes võitis 10km eraldistardist pronksmedali. Varasemalt on eestlased võitnud kolmeteistkümnelt suviselt olümpiafestivalilt kokku 10 kuldmedalit, 7 hõbemedalit ja 5 pronksmedalit.

Kolmapäev oli edukas ka teistele koondislastele. Eerik Haamer saavutas teivashüppes viienda koha (kõrgus 4.60) ning Enrico Hänilene tuli odaviskes kuuendaks (uus isiklik rekord 62.74). Marilis Remmel hüppas kolmikhüppe kvalifikatsioonis esimesel katsel 11.97, millest piisas lõpppvõistlusele jõudmiseks. Judoka Deniel Nuriev võitles kuni 66kg kaalukategoorias välja 7. koha. Tennisist Carol Plakk võttis aga naisüksikmängus kaks võitu ning pääses veerandfinaali.

Judoka Daniel Markus Vardja alustas võistlust kaalukategoorias kuni 60kg ühe võiduga, kuid itaallasest vastane sulges seejärel tema teekonna. Kergejõustiklane Liis Grete Atonen jäi 400m poolfinaalis ajaga 58,23 oma jooksus viiendaks ning edasi ei pääsenud. Korvpallis pidi U16 koondis nentima Ungari paremust.

Ujujatest püstitas Melissa Priidel 200m kompleksujumises ajaga 2.25,44 isikliku rekordi, tasuks 26. koht, Laura Kalvet sai samal distantsil ajaga 2.35,57 43. koha. Kalvet võistles ka 100m rinnulidistantsil, kus sai ajaga 1.19,51 kirja 41. koha. Katriin Hansalu ujus 200m selili ajaga 2.28,34, mis andis 35. koha. Alex Ahtiaineni 200m kompleksujumise aeg tuli 2.14,27 ja 33. koht ning Mark Sovtsa teenis 200m rinnuliujumises ajaga 2.20,11 23. koha.

Iga kahe aasta tagant korraldataval Euroopa noorte olümpiafestivalil saavad osaleda sportlased vanuses 14-18 aastat. 2017. aasta suvise Euroopa noorte olümpiafestivali programmis on kümme spordiala ja kokku jagatakse välja 39 medalikomplekti, festivalil osaleb 3500 sportlast-treenerit 50 riigist. Noorte olümpiafestivali eesmärk on propageerida sporti ja olümpiaväärtusi, inspireerida noori spordiga tegelema ning edendada ausat mängu ja sallivust.