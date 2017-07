Eesti mitmevõistleja vapper võitlus astmaga: tahtmist on mul palju, aga kerge nii ei ole

Ehkki pool aastat tagasi tekkinud astmaprobleemid ei ole kadunud, võistleb seitsmevõistleja Mari Klaup sel nädalavahetusel vapralt Kadrioru staadionil võistkondlikul EMil.

Avapäeva järel hoiab ta 3278 punktiga 11. kohta. Ta läbis erakordselt ebameeldivates ilmastikutingimustes 100 meetri tõkkedistantsi 14,10ga, hüppas kõrgust 1.72, tõukas kuuli 12.34 ja sai 200 meetri jooksus 4,7 m/s puhunud vastutuulega heideldes ajaks 26,54.

Jooksu järel köhis Klaup pikalt ja ta olemine oli väga sant. Pool aastat tagasi tekkinud astmaprobleemid ei ole paraku taandunud ja lisaks ilmale tuli tal üle olla tervisehädast. „Diagnoos on paigas, kuid õiget ravi ma saanud ei ole. Põhiravim, mis selle haiguse puhul üldiselt aitab, ei toiminud mul üldse,“ nentis 27aastane Klaup.

Homme seisab ees veel rängem jooksudistants – 800 meetrit. „Götzises oli ilm väga hea, aga sealgi võttis mul pärast võistlust 10-15 minutit aega, enne kui suutsin püsti saada,“ teab Klaup hästi, mis teda ees ootab.

Loodetavasti saab 6023-punkti-naine probleemist siiski jagu, sest sedasi sportimist jätkata on äärmiselt raske. „Tahtmist on mul palju, aga raske, kui tagasilööke on rohkem kui edu,“ tunnistas Klaup.