Eesti kümnevõistluse talentide voolija: neil kõigil on võimalus purustada Erki Noole rekordid

Küproselt pärit mehe käe all jõudis Maicel Uibo (25) 7548 punktilt 8356-ni, Karl Robert Saluri (24) 7268-lt 8108-ni ja Johannes Erm (19) viis hiljuti seitsmevõistluses täiskasvanute vahenditega tulemuse 5988-ni. Peale nende on Georgia ülikooliga eellepingu sõlminud Karel Tilga (20). Kyprianou, kes on väga suur Erki Noole fänn, näeb meestel võimalust rünnata isegi Eesti rahvusrekordeid. „Kõigil on selleks potentsiaal olemas, kuid lõppude lõpuks peavad nad esinema nii nagu Erki – suure südamega, pühendunult ja hea ettevalmistusega. Aeg näitab!” lausus Kyprianou, kes tüüris äsja Georgia tiimi USA üliõpilasliiga NCAA üldvõiduni.