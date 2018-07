Eesti kergejõustikuliit kinnitas Berliini EM-i koondise

Pühapäeval kogunenud Eesti Kergejõustikuliidu juhatus kinnitas Berliini Euroopa meistrivõistlustele sõitva koondise.

Berliini sõidab 20-liikmeline Eesti koondis, mille liidriteks on odaviskaja Magnus Kirt, kümnevõistluse Euroopa hooaja edetabelijuht Maicel Uibo, 400 m tõkkejooksus Euroopa hooaja edetabelis neljandal kohal olev Rasmus Mägi ja kettaheite olümpiavõitja Gerd Kanter.

„Magnus Kirt on läbi hooaja näidanud stabiilselt suurepärast viskevormi ja kolmel korral Eesti rekordi uuendamine viitab, et Kirt läheb EMile vastu väga heas seisus. Maicel Uibo on pärast sise-MMil võidetud pronksi jätkanud ka välishooajal tippklassist tulemustega. Paljude kergejõustikusõprade jaoks kujuneb kindlasti emotsionaalseks Gerd Kanteri viimane tiitlivõistlus ning usun, et Kanter annab oma pikale ja edukale karjäärile väärilise lahkumisetenduse,“ sõnas pressiteates EKJL-i president Erich Teigamägi ja avaldas lootust, et mõni koondislane suudab üllatada nii iseennast kui kaasaelajaid.