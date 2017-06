Eesti kergejõustik pudenes Euroopa esiliigast. Ainsa alavõidu tõi Laasma

Eesti kergejõustikukoondis sai võistkondliku EM-i esiliiga võistlusel Vaasas 10. koha ja langes teise liigasse.

Võistluse eel valitses eestlaste hulgas teadmine, et 10. koht tähendab koha säilitamist, kuid võistluse käigus selgus, et süsteemi on muudetud ning esiliigast pudenevad kolm viimast võistkonda. „Meie tänavuse koosseisu eeldatavaid punkte liites saime tulemuseks 12. koha," nentis Eesti Kergejõustikuliidu president Erich Teigamägi.