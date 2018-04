Eesti jooksuparemik avab koduse hooaja Tartu Parkmetsa jooksul

Parkmetsa jooksu rajaolud on sel korral tavapärasest keerulisemad. „Kuna kevad jõudis kohale väikese hilinemisega, on lumesulamise vesi muutnud mõned rajalõigud raskesti läbitavaks ning poriseks. Kindlasti ei tasuks starti tulla uute jooksujalatsitega või jalatsivalikuga, mis on libeda tallaga“, selgitas jooksu peakorraldaja Jaanus Mäe.

