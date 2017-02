Eesti dopinguvastaselt distsiplinaarkolleegiumilt saadud kaheaastase võistluskeelu ära kandnud Ilja Nikolajev võitis täna Vinni-Rakvere talvejooksusarja 2. etapil 10 km jooksu.

Nikolajev jooksis kohati lumisel ja libedal rajal 10 km ajaga 33.33, kirjutab Jooksja.ee. “Plaan B oligi 3.20 tempos joosta. Olen valmis paremat aega jooksma, kuid mitte maanteel lume peal. Minu jaoks konkurentsi polnud,” lausus Nikolajev.

Ta nimetas Eesti tasemel võistlemist harrastusspordiks, kuid oma edasistest plaanidest ei rääkinud. “Harrastussportlasena võistlen ma Eestis kindlasti millalgi, kuid hetkel ma plaane ei tee,” lisas Nikolajev. Ta on kogu selle kaheaastase võistluskeelu treeninud. “Olen kas iga päev või üle päeva jooksnud. See mulle meeldib, naudin protsessi. Täna tahtsin numbri rinnale kinnitada, et teistsugust emotsiooni kogeda. Tulemus ei olnud täna oluline. Tegemist ei olnud võistlusega, kus oleks vaja olnud paugutada,” märkis Nikolajev.

Eesti dopinguvastane distsiplinaarkolleegium määras Ilja Nikolajevile kaheaastase võistluskeelu alates 3. veebruarist 2015. Tühistamisele kuulusid Nikolajevi kõik võistlustulemused alates 16. aprillist 2013, sealhulgas Frankfurdi maratonil joostud isiklik tippmark ning neli poodiumikohta Eesti meistrivõistlustelt aastail 2013-2014.

Nikolajevi mõisteti süüdi 2013. aastal kehtinud maailma dopinguvastase koodeksi 2009. aasta redaktsiooni artiklis 2.2 ja IAAF-i (2012-2013) reeglis 32.2(b) sätestatud dopinguvastase reegli rikkumises, mis tähendab keelatud aine või meetodi kasutamist või kasutamise katset. Kuigi IAAF taotles Nikolajevile pikemat karistust 2015. aastast jõustunud uue dopinguvastase koodeksi järgi, pidas Eesti dopinguvastane distsiplinaarkolleegium seda põhjendamatuks.

Nikolajevi järel sai täna teise koha Raido Mitt ajaga 33.51. Naistest võitis jooksu esimeselgi Vinni-Rakvere tavlejooksusarja etapil võidutsenud Laura Maasik ajaga 40.24.