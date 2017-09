DELFI VIDEO | Värske Eesti meister Argo Jõesoo: varasem rada meeldis mulle rohkem

SEB Tallinna Maratonil üldarvestuses neljandana lõpetanud Läänemaa kergejõustikuklubi esindaja Argo Jõesoo võitis Eesti meistritiitli maratonis isikliku rekordiga 2 tundi, 28 minutit ja 15 sekundit.

"Võimas, väga võimas!" oli Jõesoo esimene kommentaar finišis. "Kui tunned, et suudad end raskel hetkel kokku võtta ja ületada, siis on võimas tunne. Päris varakult oli mul raske, ehk 22 kilomeetril."

Jõesoo tunnistas, et eelmiste aastate rada meeldis talle rohkem. "Inimesi oli siis raja ääres rohkem. Täna oli kõik nii hajutatud ja see metsa koht ei meeldinud mulle üldse - see oli hästi plägane. Aga muidu oli vägev - ilm ja kõik oli super, polnud tugevaid tuuli ega midagi," lisas Eesti meister.