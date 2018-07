DELFI VIDEO | Vägeva tulemusega Eesti meistriks tulnud Kirt: kokkuvõttes oli stabiilne võistlus ja see mulle meeldis

Kergejõustiku Eesti meistrivõistlustel püstitas Magnus Kirt odaviskes tulemusega 88.28 võistluste rekordi ning tuli mäekõrguse eduga konkurentide ees Eesti meistriks.

"Kaks halba katset oli küll vahel, aga üldkokkuvõttes oli stabiilne võistlus ja see mulle meeldis," sõnas Kirt pärast võitu.

"Ma arvan, et võistlus näitas, et kõik on korras ja hetkel ei pigista kuskilt," rääkis Kirt oma tervise kohta.

Odaviskes sai Magnus Kirdi järel teise koha Tanel Laanmäe (72.79). Pronksi võitis Erki Leppik 70.24ga.