DELFI VIDEO | Universiaadil finaali jõudnud Jagor: nii kuradi palav on!

Taipeis universiaadil 400 meetri tõkkejooksus finaali jõudnud Jaak-Heinrich Jagori sõnul on eurooplastel sealses palavas ja lämbes ilmas ülimalt raske joosta.

Jagor jõudis kaheksa parema sekka oma poolfinaali võiduga, kuid aeg - 49,55 - midagi väga säravat ei olnud.

"Jooksin välisrajal, teistest ülevaadet mul väga ei olnud. 300 peal olin üllatuslikult ees," rääkis Jagor, kes jahutas end finiši järel jääkotiga. Taipeis on päeval sooja 35 kraadi ringis, õhk on lämbe ja niiske.

"Ei jõua joosta siin! Nii kuradi palav on. Annad nii palju, kui parasjagu sees on, aga mingit vedu taga ei ole."

Jagori sõnul kaalus ta esikohal olles lõpus ka käigu välja võtmist, kuid see oleks äärepealt valusalt kätte maksnud. "Nii, kui seda kangi puudutasin, siis vaatasin, et juba poisid tulevad ja panin ikka lõpuni välja. Täna ei antud midagi kergelt!"

Finaalist ei oska Jagor midagi konkreetset oodata. "Konkurents on nii tihe, et võid vabalt olla nii teine kui kuues. Homme ma arvan, et oleneb sellest, kellel parem päev joppab olema."

