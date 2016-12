Eesti aasta naissportlaseks valitud Ksenija Balta sõnul panevad sellised autasud aastale ilusa punkti.

"See on väga suur au, et osutusin valituks, seega olen väga tänulik kõigile, kes mind valisid," rääkis üliõnnelik Balta.

"Sportlastena ei mõtle me selliste nomineerimiste peale ennekõike. See tuleb lihtsalt selline ilus aastalõpukirss tordile. Me üritame ikkagi alguses oma tulemust teha ja tiitlivõistlustel hästi esineda, inimesed oma esinemistega rõõmsaks teha ja neile emotsioone pakkuda. Pärast tuleb kõik ülejäänu."

