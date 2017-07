DELFI VIDEO | Ülinapilt MM-normile alla jäänud Jagor: kui oleks kõhuli finišeerinud, oleks võib-olla norm ära tulnud

Eesti meistrivõistlustel kergejõustikus tuli 400 meetri tõkkejooksus võitjaks Jaak-Heinrich Jagor, kelle tulemus 49,38 jäi paraku MM-normile alla vaid kolme sajandikuga.

"Esimesed 150 meetrit olid vastutuult. Lõpusirgel ei jaksanud esimese poole väsimuse pealt vahesid täis joosta. Oleks võib-olla kõhuli finišeerinud, oleks võib-olla normatiiv ära tulnud," naljatas Jagor, viidates Rio olümpiale, kus naiste 400 meetri jooksu võitis Shaunae Miller-Uibo efektse "sukeldumisega".

Kui palju igatses Jagor endale Rasmus Mägit ette tempot tegema? "Eks tugevas konkurentsis on alati lihtsam joosta, sellest oleks ikka natuke tolku olnud. Kas või viimasel 50 meetril oleks suutnud natuke rohkem välja pigistada."

"Täna enne starti oli närv suurem kui enne olümpiadebüüti. Riided pigistasid seljas."

Jagoril on hoolimata normi mitte täitmisest võimalik MM-ile saada kutsega. Mees ise hindab Londonisse pääsemise võimalust heaks. "Üle viiekümne. Pigem saan kui ei saa. Olen positiivselt meelestatud. Nädal tagasi olin napilt joone all, nüüd sain normile lähemale. Ma arvan, et pigem saan peale."

Vaata kogu intervjuud Delfi TV-st!