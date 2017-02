Mitmevõistleja Mikk Pahapill, kes sai täna Eesti sisemeistrivõistlustel 60 meetri tõkkejooksus 8,32-ga kuuenda koha, töötab Tallinna Tehnikaülikoolis treenerina, kuid loodab suvel terve hooaja täismahus kaasa teha.

"Treenin TTÜ-s üliõpilasi. Väga meeldiv meeskond. Saan küll ise vähem professionaalsemalt treenida, samas keskkond on just tegelikult professionaalsem, sest minu füsioterapeut on minu töökaaslane," sõnas Pahapill Delfile.

Välislaagrisse Pahapill minna ei plaani. "Kui keegi tuleb ja küsib, kas ma tahan minna välislaagrisse, siis ma läheks. Hetkel plaanitud ei ole, aga unistused võivad jääda."

Vaata videointervjuud!