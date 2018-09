DELFI VIDEO | Tiidrek Nurme: arvan, et kõik inimesed elavad tänu sellele üritusele natuke kauem!

"Aeg oli suurepärane - minu elu teine aeg. Olen ainult korra sellest kiiremini jooksnud ja seda tunduvalt kiirema raja peal kui see täna siin oli," rääkis Nurme. "Mis siin öelda - edestasin ka Keenia meistrivõistluste viiendat meest. Tänane jooksuvõit sellise ajaga - olen rahul. Eesti rekordile jäin mõnikümmend sekundit alla, nüüd on isu suurem."

"Rada oli kiire, tõuse polnud, olid ainult mõned kurvid. Kõige suurem takistus oli aga see, et pidin maratonimeestest mööda jooksma vahepeal, see oli päris suur katsumus. Suures pildis oli kõik hästi, kaasaelamine oli hea ja tase hea."

Vaata kogu intervjuud Delfi TV-st!