DELFI VIDEO | Tallinna Maratonil startiv Eesti rekordinaine Jane Salumäe: enda vanuseklassi medalit ikka tahaks

SEB Tallinna Maratoni poolmaratonil tuleb pühapäeval teiste seas starti Jane Salumäe, kelle maratoni Eesti rekord on püsinud juba 20 ja poolmaratoni tippmark 23 aastat. 49-aastasena ta enam oma parimaid aegu püüdma ei lähe, kuid Eesti meistrivõistluste medalist unistab ikka.

"Minu vanuseklassis kindlasti," vastas Salumäe küsimusele, kas ta läheb pealinna tänavatel auraha peale jooksma. Kas ka üldarvestuses? "Üritan."

Salumäe osalemine Tallinna Maratonil sai selgeks kevade lõpupoole. Ettepaneku selleks tegid Hispaanias elavale endisele tippjooksjale Kärt Radik ja Ene Veiksaar. Spetsiaalselt sügisjooksus hakkas Salumäe treenima mai lõpus. "Eelkõige teen seda oma maratonikooli promomiseks, kuna leian, et see on hea reklaam kõigile noortele, kes tahavad joosta ja harjutada," sõnas Salumäe.

Salumäe maratoni rekord on 1997. aasta 11. maist (Torino) alates 2:27.04, poolmaratoni tippmark 1:10.10 (Den Haag, 27. märts 1994). Esimesele on viimase 20 aasta jooksul kõige lähemale jõudnud Külli Karjus 2001. aastal Hamburgis (2:35.54), teisele Liina Luik 2015. aastal Roomas (1:12.44). Salumäe ei usu, et keegi nendest aegadest lähiaastatel jagu saaks, kuid surematud need tema arvates ka ei ole.

"Kunagi need kindlasti ületatakse, aga lähiajal ei näe küll potentsiaali. Eriti 1:10 puhul. Mõtlen isegi tagasi, kuidas see juhtus - selleks tuleks joosta 3.20 kilomeetri kohta. Maratoni rekord tundub reaalsem ületada - seal võib joosta kilomeetri 3.30-ga. Aga ega ta kerge ei ole," kommenteeris ta.

Miks neid pole suudetud ületada? "Ei tea, mille taha see jääb. Inimestel on võibolla teised huvid, või treenerite taha. Ei oska kommenteerida. Minu arust on tingimused võrreldes tolle ajaga tänapäeval tunduvalt paremad. On võimalus kõikjale minna ja treenida," arvas Salumäe.

Tallinna Maratoni poolmaratoni (21,1 km) start antakse pühapäeval kell 12. Kaks korda pikemale distantsile stardivad jooksjad juba kell 9.