Mägi rääkis jõuproovi järel, et ettevalmistus suvehooajaks on läinud hästi. "Siiani on kõik kenasti sujunud. Seetõttu otsustasime ka ühe stardi teha, et suvehooajaks mitte liiga pikalt järjest valmistuda. Et tulla korraks neist koormustest välja ja võimeid kontrollida. Usun, et see läks asja ette," rääkis Mägi.