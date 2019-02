DELFI VIDEO | Nõrgematel aladel tiigrihüpet kavandav Hans-Christian Hausenberg tiitlivõidust: jooksin umbes 85-90 protsendiga

Hausenberg võitis meeste 60 meetri jooksu finaali 6,83 sekundiga ja sama pikal tõkkedistantsil peremehetses 8,08-ga. Teivashüppes sai ta 5.00-ga pronksi, kaugushüppes ei saanud kolme katsega tulemust kirja.

„Tihe rebimine oli tõkkejooksus. Ise jooksin umbes 85-90 protsendiga, tagareis ei lubanud päris 100 protsendiga joosta, aga jõudsin lõpuni. Ja eeljooksus jooksin ka umbes 70 protsendiga (eeljooksus sai Hausenberg ajaks 8,29 – M. R.). Sellise 90 protsendiga 8,08 oli üllatav aeg, kolm-neli tõket ajasin maha ka, see võttis täielikult hoogu kinni, aga silmanurgast nägin, et poisid ise ei tule ka lähemale, see oli minu jaoks üllatus. Kuidagi võtsin võidu ära. Olen õnnelik, samas olen pettunud ka, ikka ei tulnud tehniliselt välja.”

Vaata videointervjuust, mida Hausenberg räägib vigastuse kohta ja kuidas kommenteerib kaugushüpet. Suvele läheb ta vastu optimistlikult. Eelkõige loodab ta järjele aidata 400 ja 1500 meetri jooksu, sihiks on võetud 49,5-50 sekundit 400 meetris ja 4.45-4.50 1500 meetri jooksus. Hausenbergi rekordi neil distantsidel on 50,80 ja 5.03,97. Ehk ideaalis võidaks sellise arenguhüppe puhul rekorditega võrdluses koguni 172 punkti.