Ksenija Balta tuli kergejõustiku Eesti sisemeistrivõistlustel starti vaid 60 meetri jooksus, kus ta hoolimata nigelast stardist jooksis välja aja 7,33, mis jääb tema enda nimel olevale Eesti rekordile alla vaid nelja sajandikuga.

"Olen kokkuvõttes nii-ja-naa rahul. Oleksin oodanud ja võimed oleksid lubanud ka seal näiteks 7,28 joosta, mis oleks uus Eesti rekord - seda oleksin tahtnud kõige rohkem. Aga kahjuks start ei õnnestunud ja võib-olla oli täna natuke rohkem sellist uimasust," rääkis Balta pärast võistlust.

Peatselt sõidab Balta sise-EMile, kus võistleb oma põhialal kaugushüppes.

"Treeningud on kulgenud hästi. Euroopa meistrivõistlustele ei lähe me otseselt suurte eesmärkidega - tahame seal tegelikult proovida mõningaid uusi asju, et MMiks oleks asjad paigas. Euroopa meistrivõistlused on hea koht, kus seda teha ja kui need asjad välja tulevad, siis ma arvan, et sealt tuleb midagi väga head."

Balta võidukas finaaljooks: