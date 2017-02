Kergejõustiku Eesti sisemeistrivõistlustel 60 meetri jooksus teise koha saanud Marek Niit tunnistab, et on viimasel ajal olnud motivatsioonikriisis, kuid pole siiski kaotanud lootust osaleda suvisel Londoni MM-il.

Lasnamäe kergejõustikuhallis sai Niit 60 meetri jooksus ajaga 6,86 Kaspar Mesila järel teise koha.

"Suureks üllatuseks olin võimeline endast sisuliselt kõik välja panema. Viimase aja kesine ettevalmistus on see, mis selle teise koha nii-öelda tõi. Aga päeva lõpuks arvan, et võin rahule jääda," rääkis nii 100, 200 kui ka 400 meetri jooksu Eesti rekordiomanik, kes tõdes, et on viimasel ajal olnud hädas motivatsiooniga.

"Iga päev mõtlen, mis ma selleks tegema pean [et sellest üle olla]," naeris Niit. "Ma arvan, et ma olen selleks võimeline. Positiivne attitude viib edasi."

Enda sõnul teatejooksudele keskenduv Niit usub, et hea ettevalmistuse korral on võimalik suvel ka Londoni MMi norm täita. "Kui saaks Boltiga ühte jooksu, oleks pull! Kui ma teen hästi trenni, siis karkass on olemas. On vaja natuke liha peale kasvatada."

Meeste 60 m jooksu finaal: