DELFI VIDEO | Magnus Kirt: tunne on hea, aga seda tuleb ohjeldada

Laupäeval tuli odaviskes Eesti meistriks Magnus Kirt, kes sai ainsana jagu 80 meetri joonest, saades kirja 80.04. Hoolimata kuldmedalist mees ise oma võistlusega rahule ei jäänud.

"Rahul on olla väga vähesega. Valmistusin hoolikalt, aga juba viimases trennis hakkasid häirekellad lööma, just tehnilise poole pealt. Tunne on hea, aga kuidagi ei suuda seda head tunnet ohjeldada. Seda oli ka võistlusel näha - hakkasin liialt rabistama. Ainus positiivne asi oligi see, et suutsin 80 meetri joone ületada."

Vaata kogu intervjuud Delfi TV-st!