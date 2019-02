DELFI VIDEO | Magnus Kirt pidi väsimusluumurru tõttu hooajaks ettevalmistumist muutma

Kuidas on ettevalmistus hooajaks sujunud? "Hetkel oleme seal, kus olema peame. Hooaja alguses oli vaja mõelda veidike muud liigutusi, et jalgadele koormust anda. Kuskil kaks ja pool kuud oleme juba tavalises rütmis treeninud."

"Hooaja lõpus oli viimasel kahel võistlusel tunda, et soojendusel ristsammu joostes andis pöid tunda. Hooaja lõppedes ma sellele eriti tähelepanu ei pööranud, tundus, et tegu on väikse põletikuga, aga tuli välja, valu on tingitud väsimusest," rääkis Kirt eelmise hooaja lõpust. "Kiiremaid liigutusi teha ja jooksukoormust ma jalale anda veel ei tohtinud. Tegime ratast ja vees ja õhus jooksmist."

"Korra sai Lõuna-Aafrikas laagris käidud," lausus Kirt laagriplaanide kohta. "Eesti hallid on kurvidega, seal sai tasasel pinnal joostud. Nüüd lähme uuesti Lõuna-Aafrikasse, et saaks odaviset teha. Ühe laagri tahaks enne hooaja algust veel teha."

Kuidas on plaan jõuda tasemele, et saavutada veelgi parem stabiilsus? "Kui eelmine aasta oli 83 meetrit igapäevane, siis see on hea võtta verstapostiks. Stabiilsest 88 meetri viskest ma kindlasti veel ei mõtle. Kui saaks natukene stabiilsemaks juba, oleks piisav. See nõuab head tehnilist tööst. Ükski hooaeg pole füüsiline seisund veel probleemiks olnud, pigem on tehniline pool hakanud lagunema."

Vaata videost, mida Kirt veel uuest hooajast ja konkurentidest rääkis!