DELFI VIDEO | Ksenija Balta emotsioonist pärast MMi: tahtsin õudusunenäost üles tõusta

Eesti aasta naiskergejõustiklaseks valitud Ksenija Balta tõdes, et kuigi suvised maailmameistrivõistlused olid ebaõnnestumine, tulid needki talle kokkuvõttes kasuks, sest andsid väärt õppetunde.

Mis oli parim emotsioon, mis Balta lõppevasse aastasse jäi? "Ma arvan, et ikkagi see sise-EM. Küll viies koht, aga see tase oli seal selline, et see oli ikkagi hästi tehtud. Mingil määral võtan ka positiivselt seda, et MM oli minu jaoks suur õppetund, ma ei olnud teatud asjadeks valmis," rääkis Eesti aasta naiskergejõustiklane.

Ebaõnnestunud MMi järel oli Balta küll äärmiselt löödud, kuid praeguseks on ta sellest omad järeldused teinud. "Seedisin seda lõpuks päris kaua ja leidsin nüansse, mida ma valesti tegin."

