Teist korda Eesti aasta meesportlaseks valitud Rasmus Mägi sõnul pole tema kahe Kristjani vahe suur, kuid mõnes mõttes on tänavune autasu ikkagi pisut erilisem.

"Ega tegelikult ju suurt muutust ei ole - jooksen endiselt 400 meetrit koos kümne tõkkega ja ajaliselt olen läinud võib-olla natuke paremaks, vahest natuke stabiilsemaks, olen omandanud uusi kogemusi ja selles mõttes võib-olla läinud ka uuele tasemele. Minu nauding on endiselt sama, mis ta oli kaks aastat tagasi ja mis ta oli veelgi varem," võrdles Mägi oma kahte auhinda.

"Kindlasti muudab selleaastase Kristjani saamise erilisemaks see, et konkurents oli väga tugev ja kuna tegemist oli olümpia-aastaga, on tore, et need olümpia kolm jooksu olid nii meeldejäävad, et see valik minu kasuks langes."

Vaata kogu intervjuud Delfi TV videost ning saa teada, kuidas Mägi oma Kristjani-konkurentide aastaid hindab!