DELFI VIDEO | Janek Õiglane: olen väga õnnelik, et olen terve

Mis on esimene emotsioon kogu päevale tagasi vaadates? "Olen väga õnnelik, et olen terve. Viimased kaks nädalat pole sportlase vaatevinklists kõige meeldivamad olnud, aga väga positiivne päev," võttis Õiglane oma päeva kokku. "Kõrgushüppes oleks tahtnud rohkem, aga pole kaks nädalat saanud erialatrenni teha."

"Enne mitmevõistlust plaanisin teha võimalikult ökonoomselt võistluse läbi, sest teadsin oma vigastuse staadiumit. Eesmärk oligi, et kui suudan üle 7.20 kaugust hüpata, siis lõpetan võistluse ära ja keskendun järgmisele alale," rääkis Õiglane oma kaugushüppest.

Mis eesmärgid on homseks seatud? "Homme on minu jaoks tagareiele mõeldes kõige kriitilisemad alad. Sooviks teha kõikidel aladel tulemused isiklike rekordi lähedale ja siis oleksin päevaga väga rahul," kommenteeris Õiglane homset võistluspäeva. "Kui üle 6000 punkti teha, on võimalik EM-ile saada, aga homme on uus päev ja kõike võib juhtuda."

Kuidas võttis päeva kokku võistluse liider Karl Robert Saluri? "Kui päeva lõpuks oled rekordi graafikust ees, pole mõtet nutma hakata, isegi kui üks ala untsu läks. See näitab, et on varianti, kust veel juurde saada," rääkis Saluri.

Homme on veel kolm ala ees, mida kõige rohkem ootad või pelgad? "Ühtegi ala ma ei pelga, loodame, et on palju rahvast kohal ja suudame Janeku ja teiste meestega korraliku elamuse publikule pakkuda. Loodetavasti võtame kaks piletit Glasgow'sse EM-ile."

