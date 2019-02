DELFI VIDEO | Janek Õiglane: Glasgow EM-i pileti järele ma siia tulingi

Euroopa edetabelis kerkis Õiglane 6085 punktiga teiseks ning on sellega sisuliselt taganud edasi koha märtsis Glasgow's toimuvale sise EM-ile.

"1000m jooks oli väga raske, ütlen ausalt, et see oli kehva. Esimesed kaks ala läksid hästi. Emotsioon on hea, sest Eesti meistritiitel käes ja arvatavasti saan Glasgow'sse ka, selle järele ma siia tulingi," kommenteeris Õiglane tänast võistluspäeva.

"Tõkkejooksus tulid proovil kehvad jooksud, enesekindlus langes veidi ja mulle ei meeldi, kui mul on väga tugevad startijad kõrval, sest mina veidi aeglasemana hakkasin neid kohe taga ajama ja siis kaob rütm ära, aga põhiline on see, et imesin ikkagi rekordi välja," võttis Õiglane tõkkejooksu kokku.

Teivashüpe möödus Õiglase jaoks dramaatiliselt. Algkõrguse 4.79 suutis ta ületada kolmandal katsel, lõhkudes teisel korral ka lati. Olles sellest üle saanud, ületas Õiglane järgmisena 4.99 ning lõpetuseks uut isiklikku rekordit tähistanud 5.19.

"Teivashüpe ajas natuke marru! Nii ei saa, nõnda vabalt võib vahepeal tulla ka null - pärast nutan patja ja ongi korras. Alguses ei leidnud ka 4.99 peal hüpet üles, seal oli ka omajagu õnne. 5.19 teisel katsel sain aru, mida tegema pean," rääkis Õiglane.

"Järgmise nädala võtan vabaks, tagareis sai suurt koormust ja ta vajab puhkust. Ülejärgmisel nädalal hakkan korralikult treenima, lähen ultrahelisse ja vaatan üle jala, kui on korras, siis oleks ideaalne. Loodetavasti saan eriala rohkem lihvima hakata," avaldas Õiglane tulevikuplaanid.

Vaata videost, mida Eesti kõigi aegade kuuenda tulemuse teinud Õiglane veel rääkis!