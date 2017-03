Belgradis toimuvaid kergejõustiku Euroopa meistrivõistlusi on Eestist vaatama lennanud umbes poolsada inimest, nende seas ka tuntud kettaheitjate Fedrick Dacresi ja Daniel Stahli mänedžer Hans Üürike.

"Serblased paistavad hindavat seda, et võistlus siin toimub. Tihti ühiskond ei toeta suurvõistluste korraldamist, see on pigem poliitiline aktsioon. Aga siin on oma suured staarid - näiteks (Ivana) Španovic ja (Asmir) Kolašinac -, tänu kellele on sellel võistlusel nende jaoks väärtus," ütleb Üürike, kes on abistanud tänaseks üle 15 aasta ka Gerd Kanterit.

Serblaste jaoks on võistluse oodatuim ala vaieldamatult just naiste kaugushüpe, kus meilgi oma lootused seoses Ksenija Baltaga.

"Eile õhtul Belgradi saabudes ütlesin kohalikule hotellitöötajale, et Eestil on samuti medališanss kaugushüppes, mida kuuldes hakkas ta väga aktiivselt võitlema Španovici eest. Tema arvates teistele medaleid ei jagu, sest Španovic võib kõik kolm medalit ära võtta," muigab Üürike.

Vaata videot ja saa muuhulgas teada, mida tähendab kasutamata ressursside metoodika, milline näeb välja kettaheide Jamaikal ning mida võiks oodata eeloleval suvel Gerd Kanterilt ja Martin Kupperilt.

*Fanny Roos, kes tegi Rootsi kuulitõuke ajalugu juba eelvõistlusel, kordas lõppvõistlusel Rootsi rekordit 18.13 ja teenis neljanda koha.