DELFI VIDEO | Hans-Christian Hausenberg: 5800 punkti on lihtsalt super!

Tallinnas Lasnamäe kergejõustikuhallis lõppes rahvusvaheline mitmevõistlus ja Eesti mitmevõistluse meistrivõistlused. Üldvõitjaks krooniti sakslane Kai Kazmirek 5903 punktiga. Eesti meistriks tuli Hans-Christian Hausenberg (Tartu SS Kalev) uue isikliku tippmargi 5804 silmaga.

19-aastane Hausenberg alustas teist võistluspäeva võimsa isikliku rekordiga 60 meetri tõkkejooksus (7,97), ületas teivashüppes väga korraliku 4.98, kuid piirdus viimasel alal ehk 1000 meetris 3.08,25-ga.

"Kaks viimast kuud on hästi läinud, lootsin (1000m) 2.50 algusesse joosta, aga paraku ikkagi... Ma ei taha vabandada, aga kaks kuud tagasi tehti röntgen ja avastati, et alaselja neljas lüli on kõver. Iga kord kolmandal ringil lööb alaselga krambi ja surub kokku. Lihtsalt ei liigu edasi," selgitas Hausenberg tagasihoidlikku aega. "Aga ma ei kahetse midagi, tuleb lihtsalt seljaga vaeva näha."

"Lõpptulemus 5800 punkti on lihtsalt super! Arenguruumi veel on," lisas noormees, kes jäi ülejäänud tänaste aladega väga rahule.