DELFI VIDEO | Gerd Kanter avaldab: poeg Kristjan on üks põhjus, miks pidin karjääri lõpetama

Kanter heitis oma karjääri viimasel võistlusel parimal katsel 60.22.

Kuidas kõlab tiitel "endine kettaheitja"? "Ma arvan, et täiesti normaalselt. Teekonda sai tippseltskonnas alustatud juba aastal 2002. See on kestnud 16 aastat ehk on väga pikk teekond. On, mida meenutada," vastas Kanter pärast võistlust.

"Ootused olid kõrgemast puust," võttis Kanter võistluse kokku. Tänased tingimused olid keerulised. Noored favoriidid tegid endale väärilise tulemuse, ülejäänud mehed võitlesid 60 meetri piirimail."

Intervjuu käigus pidi Kanter lohutama ka poega Kristjanit, olümpiavõitja selgitas, et poeg ongi üks põhjustest, miks oli aeg lõpetada. "Üks põhjus, miks pidin lõpetama, ongi see, et poja ei saa sellest aru. Kui isa ei võida, on ta meel kurb," selgitas Gerd Kanter, kes hakkas viimase heite järel, kui emotsioonide virr-varr üle pea lõi, ka ise nutma. "Eks ta on veel natuke väike, et nendest asjadest aru saada. Aga mul on hea meel, et ta on saanud kaks aastat tiitlivõistlustel minu tegemistele kaasa elada. Eelmisel aastal käis Londoni MM-il ja see aasta Berliinis EM-il, on saanud suurvõistluste hõngu nuusutada."

