DELFI VIDEO | Erki Nool ootab medalit: Janek Õiglasele on põhjust EMil kaasa elada

"Natukene on ka põlvkondade vahetus tulemas, mõnel alal on vähem osavõtjaid, kui oleme harjunud nägema. Aga ma arvan, et laias laastus võib rahule jääda," sõnas Nool meistrivõistluste üldise taseme kohta.

Oma endise ala kohta lisas olümpiavõitja: "Janek Õiglasele on põhjust (EMil) kaasa elada. Medali saamine on keeruline, kuid mitte võimatu," leiab Nool. "Ta ei ole sellisel tasemel sportlane, kes peaks vaid teiste ebaõnnestumisele lootma. Ta on võimeline ise medali välja teenima."

Nool usub, et medali saamiseks on vaja koguda 6200 punkti.

