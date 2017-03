Eesti kõigi aegade edukaim mitmevõistleja Erki Nool on Belgradis toimuval kergejõustiku sise-EM-il pealtvaataja rollis ning ootab huviga homse seitsmevõistluse algust.

1996. aasta Euroopa sisemeistri hinnangul peaks sügisest Bahamal elav ja treeniv Maicel Uibo (rekord 6044 punkti) sekkuma medalikonkurentsi.

"Ma arvan, et 60 meetrit näitab ära, milline ta vorm hetkel on. Maiceli tugevuseks on hüppealad ja suurimaks nõrkuseks sprindikiirus. Loodame, et Bahama meestega koos jooksmine on toonud ka sprindis edu," sõnas 46-aastane Nool intervjuus Delfile ja Eesti Päevalehele.

Mida arvab Nool aga Kristjan Rosenbergist, kes viis Eesti meistrivõistlustel isikliku rekordi 5986 punktini ning hoiab homsetest startijatest hooaja edetabelis kolmandat kohta.

"Kristjani eesmärgiks võiks olla 6000 punkti küll. 6000 punkti kogumine seitsmevõistluses on iseenesest väärtuslikum kui kümnevõistluses 8000 punkti piiri alistamine. Kristjan on oma taset samm-sammult parandanud, nii et loodame parimat," lisas Nool.

Vaata videost kogu intervjuud Noolega!