DELFI VIDEO | Eesti parima keskmaajooksja Andi Nooda treeningvahendite hulka kuulub mootorsaag

Kergejõustiku Eesti meistrivõistlustel 1500 meetri jooksus kuldmedali võitnud Andi Noot ei jäänud etteastega rahule.

"Jooks ei olnud raske, aga lootsin kiiremat aega," rääkis 1500 meetrit 3.48,51ga läbinud ja teiseks tulnud Allar Lampi 1,55 sekundiga edestanud Noot. "Alguses ei saanud üldse välja (grupist) ja olin viienda-kuuenda koha peal. Plaan oli etteotsa minna ja suruma hakata, aga esimese kilomeetriga andsin kaks-kolm sekundit ära. Lõpp oli jälle tugev, aga ei – 3.48 ei ole mingi aeg. Tahtsin enda eelmise aasta rekordile võimalikult lähedale joosta. Aga täna tuli täielik ebaõnnestumine. Võit võiduks, tähtis oli täna aeg. Seda ma ei saanud, seega see võit ei paku mulle mingit rahulolu."

Noot sihib suvel Berliini EMi normi 3.40. Luua metsanduskoolis töötanud mehe puhul on omapärane, et treeningutes on tähtsal kohal ka mootorsaag. "Metsatöö on ikkagi aeroobne töö. Kui vaadata, mis pulss teeb metsatööl, siis seal on kolm ühes: jooksuharjutus, aeroobne töö ja jõusaal. Mina ei käi kunagi jõusaalis, teen metsas värske õhu käes terve päev tööd, keha on aktiivne," selgitas Noot.

Jutuks tulid ka jooksumehe teravad suhted alaliiduga. Mäletatavasti jäeti Eesti parim keskmaajooksja detsembris kutsumata koondiselaagrisse. Põhjuseks toodi see, et ta 2017. aastal koondist ei esindanud. Kahjuks jäi Nooda vastus antud küsimusele Eesti kergejõustikuliidu ja Delfi toodetud meistrivõistluste otseülekandest välja. Seega ei saa me seda videos teieni tuua. Kuid mehe sõnum oli üldjoontes järgmine: mina ajan oma asja ja teen kõik, et jõuda võimalikult kaugele. Mullu oli koondisest loobumise põhjuseks tervis, aga võimlusel esindan kindlasti Eestit uhkusega.