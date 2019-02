DELFI VIDEO | Eesti meistriks tulnud Katre Sofia Palm: väga hea tunne on võistelda Eestis Euroopa tippude vastu

"Tänase päevaga jäin väga rahule, kõik isiklikud rekordid tulid mitmevõistluse sees," rääkis Palm.

Palm edestas Eesti meistrivõistluste arvestuses 11 punktiga Margit Kalki. "Algne plaan oli kohe Margitiga kaasa minna, aga esimese ringi järgi oli aru saada, et ta läheb veidi kiiremas tempos kui mina. Võtsin tempo maha, viimasel ringil märkasin, et Margit polegi nii kaugel ja mõtlesin, et spurdiks natuke," võttis Palm kokku 800 meetri jooksu.

Mis tunne on kaks aastat järjest napilt Eesti meistritiitel võita ning võistelda tippklassi tulemuse teinud Ikaunicesega? "Väga hea tunne, kui saab Eestis võistelda. Eriti positiivne on, kui kohal on ka maailma tipud. Kuid kummalgi Eesti meistrivõistlustel pole kohal olnud kohalikud tipud, võib-olla ei tekita seetõttu võit nii positiivset emotsiooni," lausus Palm.

Vaata videost, mida Katre Sofia Palm veel võistlusest rääkis!