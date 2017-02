Andrei Nazarovi hoolealustest võidutsesid nädalavahetusel Eesti kergejõustiku sisemeistrivõistlustel nii Ksenija Balta (60 m), Keiso Pedriks (60 m tj) kui ka Henrik Kutberg (kaugushüpe).

"Kõik tulemused olid sellised ühesugused - keegi üllatada tegelikult ei suutnud," võttis endine kümnevõistleja oma õpilaste nädalavahetuse kokku.

30-aastane Balta teenis esikoha 60 meetri distantsil ajaga 7,33, mis kinnitas, et märtsi alguses Belgradi sise-EM-il oma põhialal kaugushüppes võistlev naine on heas vormis.

"7,33 on tegelikult ju Ksenija läbi aegade teine tulemus, seega midagi halvasti küll pole. Selle pealt võib väga kaugele hüpata. Treeningute põhjal võib öelda, et ta suudab mullusest paremini suurt hoogu ka kaugushüppes ära kasutada. Eks paistab, kas see ka võistlusel õnnestub."

"Teeme rohkem selle mõttega trenni, et suvel olla natukene kiirem, tugevam ja tehniliselt parem kui eelmisel aastal. Praegu oleme selles osas umbes poole peal," lisas Nazarov.

Vaata ja kuula kogu intervjuud videost!