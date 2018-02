DELFI VIDEO | 16-aastase vaheaja järel comebacki teinud sprinter Marje Nurk: tahan näha, mis mu lagi on

Lasnamäe hallis toimunud Eesti kergejõustiku sisemeistrivõistlustel võitis kaks hõbemedalit 33-aastane Marje Nurk, kelle viimased isiklikud tippmargid jäävad nii kaugesse aega kui aastasse 2002!

Nurk naases töö kõrvalt jooksurajale mullu suvel, kui jooksis juulis Tallinnas esmakordselt 100 meetrit alla 12 sekundi (11,90). Lõppeval nädalavahetusel noppis ta isikliku rekordiga hõbemedali nii 60 kui ka 200 meetris, ajad vastavalt 7,52 ja 24,48.

"Paus on olnud 16 aastat, aga sporti olen kogu aeg teinud ja lihaseid töös hoidnud. Mõte tagasi tulla tuli tänu Maris Rõngelepale, kes kutsus eelmise aasta märtsis Lätti võstlema. Vaatasin selle võistluse parimad ajad välja ja hakkasin valmistuma, aga sellist comeback'i ei osanud küll oodata," tunnistas Nurk Delfile.

"Eesmärk oli saada aeg alla 13 sekundi, aga läks nii, et suve lõpuks sain alla 12. 200 meetri aega parandasin ka kahe sekundiga. 60 meetri aeg jäi eile kripeldama. Seevastu tänane aeg ja koht kompenseerisid selle! Enesetunne on väga hea."

Nurk on endine Audentese spordikooli ja treener Valter Espe õpilane. "Tegin ka ülikoolis mõned aastad sporti, aga töö kõrvalt enam ei jõudnud. Jõusaali olen samas kogu aeg teinud ja pikka maad jooksnud. See andiski tagasitulekuks eelise - lihas oli toonuses, vaja oli ainult kiirust ja särtsu juurde anda. Sain väga kiiresti vormi tagasi."

Milliseid eesmärke 33-aastane kergejõustiklane endale veel seab? "Olen teinud praegu kaheaastase plaani. Eesmärk on nii kõvasti pingutada, kui see töö kõrvalt võimalik on, parandada isiklikke rekordeid ja vaadata, mis mu lagi on."