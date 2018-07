DELFI VIDEO | 12. korda Eesti meistriks tulnud Kanter: natuke üle nädala on jäänud, et EM-i jaoks lisateravust koguda

Kettaheites tuli 12. korda Eesti meistriks Gerd Kanter tulemusega 63.44. Martin Kupper heitis end 61.56ga hõbedale. Pronksiheitluses sai Priidu Niit (55.38) magusa revanši 45-aastaselt vanameistrilt Aleksander Tammertilt (54.40).

"Hooaja paremuselt kolmas võistlus igas mõttes, nii tulemuse kui keskmise osas, muidugi oleks tahtnud uut hooaja tippmarki, aga ei oska öelda, kas oli tänane raske õhk, kuid ei saanud end alguses piisavalt hästi käima," võttis Kanter tänase võistluse kokku.

"Tiitel on tiitel ja midagi katki ei ole," lisas Kanter. "Nüüd on veel natukene üle nädala jäänud EM-ini, et lisateravust koguda.

"Põhifavoriidid on ikkagi eelmise MM-i medalistid, Daniel Stahl ja Andrius Gudžius võiksid kulla eest võidelda. Ma usun, et tase, kus medaleid jagatakse, võiks olla 68+ meetrit," kommenteeris Kanter eesolevat kergejõustiku EM-i.