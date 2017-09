DELFI TV ERISAADE | Kas keenialastel on ikka kohta Eesti rahvajooksudel?

Ühest ebaspordimehelikust intsidendist 32. Jõhvi rahvajooksul sai Eesti meedia viimase aja loetuim spordisündmus. Kibedus? Tähelepanematus? Rassism? Rahaliste motivaatorite ja medalisära valguses on tulnud esile kibedad tunded välistalentide kohalikel rahvajooksudel osalemise pärast. Kas tegemist on kujuteldava tondiga, mis tõstis ühes isoleeritud juhtumis pead, või on probleem laiem?