DELFI TAIPEIS | Kergejõustiklased jäid üle aastate universiaadil medalita

Eesti kergejõustiklastel jäi tänavu universiaadi autasustamispoodiumile tõusmata. Viimati läks sama täbaralt 2009. aastal, ka siis ei tulnud ühtegi medalit.

Taipei universiaadi kergejõustikuprogrammi eelviimasel päeval said võimaluse medalite eest heidelda 3000m takistusjooksja, eelmise universiaadi hõbe Kaur Kivistik ja kolmikhüppaja Tähti Alver.

Tervislikel põhjustel suvel vähe võistelnud Kivistik pidi sel korral leppima 9. kohaga. Tema aeg 8.48,04. Vihmastes oludes võitis poolakas Krystian Zalewski ajaga 8.35,88. Hõbe ja pronks läksid Aafrikasse. Teine oli LAV-i jooksja Rantso Alfred Mokopane (8.36,25) ja kolmas alžeerlane Ali Messaoudi (8.37,14).

"Võistluspaus tuli tõesti jube pikk. Eks ma natuke tunnen ka ennast ja tean, et pika pausi järel on esimene võistlus alati raske. Muidugi loodad, et läheb hästi, aga... Üks väiksem võistlus oleks võinud vahepeal olla," kaalutles Kivistik jooksu järel. Oleks siis kohapeal olnud vähemalt poolfinaaljooksud, aga kuna võistlejaid oli üles antud 18, otsustasid korraldajad leppida ühe jooksu, finaaliga. "Ma arvan, et minu jaoks oleks see võrreldes konkurentidega selge pluss olnud. Saanuks võimaluse end lahti joosta," arvas Kivistik.

Esimeste meeste lõpuajad on Kivistikule heal päeval kindlasti jõukohased, aga tänane seis oli midagi muud. "Kui stardipauk käis, siis tundus enda jaoks, et läks jube kiireks jooksuks. Kui kilomeetri aega silmasin, siis mõtlesin, et täitsa pekkis, tegelikult polegi kiire jooks. Sain aru, et siit väga head nahka ei tule. Teine kilomeeter vajus tempos ära ja sain gruppi sisse, aga kui kaks ringi enne lõppu läks andmiseks, siis minust enam asja polnud."

Kolmikhüppaja Tähti Alver pääses lõppvõistuselt finaali ning teenis universiaadil 8. koha. Tema parimaks osutus teisel katsel hüpatud 12.87.

Kulla võitis 13.91-ga sakslanna Neele Eckhardt. Hõbedat ja pronksi lahutas vaid üks sentimeeter. Hiinlanna Luna Fu hüppas 13.59 ja sai hõbeda ning lätlanna Mara Griva 13.58, võttes pronksi.