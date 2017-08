DELFI TAIPEIS | Jaak-Heinrich Jagor universiaadi tasemest: alla 50 sekundi jooksjaid on palju

Augusti alguses kergejõustiku maailmameistrivõistlustel Londonis 400m tõkkejooksus poolfinaali jõudnud Jaak-Heinrich Jagor lõpetab hooaja universiaadil Taipeis.

Jagor teeb esimese stardi 24. augustil, finaal on kavas 26. augusti õhtul. Finaalis joosta Jagor kindlasti soovib, aga lihtne sinna jõuda pole.

"Prioriteet number üks on kindlasti finaali pääs," rääkis Jagor eesmärkidest. "Seda mu tase võimaldab. Kui peaks väga hästi õnnestuma, siis võime ka mingit värvi medalist rääkida." Kindlaks medalisoosikuks eestlane end ei pea, sest eelülesandmise põhjalt tuleb tase väga korralik.

"Üks Londoni MM-i finalist on siin, koos minuga neli-viis poolfinalist. Alla 50 sekundi jooksjaid on kusagil 15-16. Usun, et ka mõned 50 sekundi mehed võivad tühja koha pealt üllatada. Kivisse raiutud pole otseselt midagi," hindas Jagor paar päeva enne võistluste algust tähtede seisu.

Tema enda puhul on küsimärk, millise jälje jättis kaks nädalat tagasi MM-i ajal külge saadud haigusevimm. „Tundub, et kerge jälg jäi sisse, päris nii kiirelt ma praegu treeningutel ei liigu kui enne Londoni MM-i. Nüüd ei teagi, kas olen vormiga languse teel või alt uuesti välja tulemas. Selle kohta saab põhjapanevaid kommentaare anda peale võistlust."

Universiaadile tulek oli Jagoril plaanis hooaja algusest saati. MM-il õnnestus end poolfinaali jõudmisega realiseerida, Taipeis rahuldaks finaal. Ei midagi alla selle.

"Kui treeneriga hooaega planeerima hakkasime, siis objektiivselt vaatasime - kui läheb hästi ja vormikõver on seal, kus ta olema peab, siis need ajad, mida ma olen võimeline jooksma, nendega väga rahavõistlustele torkima ei lähe. Kindlam oleks universiaadile minna ja seal üritada," avas tõkkemees valikute tausta.

Jagori isiklik rekord 49,37 sekundit pärineb 2015. aastast, tänavu jooksis ta Eesti meistrivõistlustel vaid sajandiku aeglasemalt. Et universiaadil medalile jõuda, tuleb olla vähemalt sama kiire.