DELFI TAIPEIS | Jaak-Heinrich Jagor eeljooksust: õhk on nii paks, et hakkab ajudele

Universiaadil Taipeis tegi esimese stardi 400m tõkkejooksja Jaak-Heinrich Jagor. Eeljooksus ta liigselt punnitama ei hakanud, ent vaatamata sellele pääses oma jooksu kolmanda mehena kindlalt homsesse poolfinaali.

Jagori aeg viiendas eeljooksus 51,24 sekundit. Tema ees lõpetasid Namiibia esindaja Johannes Gerhar Maritz (50,66) ja soomlane Santtu Oskari Mörö (50,93).

Kokku peeti kuus eeljooksu, kus otse pääses igast jooksust edasi kolm paremat, lisaks kuus meest veel aegadega. Viimane aeg, mis poolfinaali viis oli 52,22 sekundit.

Jagori kommentaar: "Viimasel hetkel pandi meie jooksu üks kiire poiss juurde ja tekkis oht, et tempo keritakse soovitust kiiremaks. Aga ei olnud teda viimasel sajal meetril näha ja ei pidanud käiku juurde panema. Üritasin nii vähe kui võimalik täna pingutada. Kui jooksu ajal mööda mindi, siis väga ei lasknud end sellest mõjutada. Oli kindel plaan, kuidas lõpusirgeni jooksen ning sealt alates vaatasin, kuidas doseerida vaja on."

Kuidas enesetunne jooksu ajal oli? "See kuidas tõkkevahed täis tulid, oli hästi. Kergelt tuli. Aga õhk on siin nii paks, et hakkab kuidagi ajudele. Teadsin, et ei pea täiega pingutama, aga jooksu ajal sain aru, et kui nüüd oleks vaja täiega panna, siis seda mahla väga kauaks ei jätkuks. Iga ring tuleb hästi tark olla, võtta mõistusega."

Ainsana jooksis eelringis alla 50 sekundi Taipei oma mees Chieh Chen, kes võitis kolmanda eeljooksu ajaga 49,82.

Naiste kettaheites osaleb tänasel lõppvõistlusel Kätlin Tõllasson. Eilses kvalifikatsioonis, kus normiks oli 55 meetrit heitis Tõllasson 54.83 ja pääses kahe grupi peale paremuselt kaheksandana edasi. Parima tulemuse sai kvalifikatsioonis kirja ameeriklanna Valarie Carolyn Allman, heites 58.33.